La galette des rois la plus dijonnaise, avec "Huguette", une fève en forme de chouette

Vous avez bien digéré les repas des fêtes ? Tant mieux, parce que la saison de la galette des rois est officiellement ouverte, avec l'épiphanie, vendredi 6 janvier 2023. Ce weekend, on va tirer les rois en famille, entre amis, mais aussi dans bon nombre d'associations. Pour l'occasion, France Bleu Bourgogne a déniché la galette la plus dijonnaise, une frangipane maison avec une fève en forme de chouette, symbole de la ville. Direction la boulangerie-pâtisserie "Aux délices de la chouette" , près de la cathédrale de Dijon.

Une fève "collector"

Cette boulangerie, située à quelques mètres seulement de la chouette que les touristes se bousculent pour toucher (de la main gauche, s'il vous plait), a une "mascotte" : Huguette (parce que ça rime), une chouette dégustée toute l'année sous la forme d'un gâteau sablé. "Cette année, on a décidé de faire des fèves à son effigie", explique la gérante, Catherine Blanchard. La fève Huguette existe en six versions : avec des lunettes, avec une moustache, en train de faire de la pâtisserie, en tenant une baguette, en portant une couronne, et une dernière, avec son nom.

"C'est 100% dijonnais, de toute façon, ces fèves sont uniques", raconte la boulangère, qui a misé pour la première fois sur une fève personnalisée. L'entreprise Prime , basée dans la grande région, en Haute-Saône, en a fabriqué 2000, uniquement pour ce commerce. La saison de la galette ne fait que commencer, mais elle a "beaucoup de succès" auprès des clients, se réjouit Catherine Blanchard : "Ça intrigue les gens, ils aiment la chouette, et puis vous n'en trouverez pas ailleurs, c'est collector". Les fabophiles (les collectionneurs de fèves de l'Epiphanie) vont se l'arracher !

Les fèves "Huguette" © Radio France - Adrien Beria

Un euro reversé au CGFL

Pour la troisième année consécutive, pour chaque galette vendue, un euro sera reversé au centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc (CGFL). "On est tous sensibles au cancer, chaque famille a au moins une personne atteinte, donc j'y tenais", justifie Catherine Blanchard. L'année dernière, 1400 fèves avaient été vendues. La boulangère espère faire mieux en 2023, avec un objectif de 2000 galettes vendues.

Une galette plus chère à produire en 2023

Ce début 2023 est marqué par l'inflation et la hausse des prix de l'énergie . "La galette 2023 est assez chère à fabriquer. On est dans une période compliquée pour les boulangers", reconnaît Catherine Blanchard des "Délices de la chouette" . "Pas trop sur les amandes, par contre le beurre et le sucre ont augmenté, comme les œufs. Et puis il y a l'électricité, on attend la facture EDF ...". Aux fourneaux, son mari, Laurent Blanchard, estime que le prix de fabrication a augmenté d'environ 20%.

Une hausse que les gérants n'ont pas décidé de répercuter sur le prix de vente : un euro en plus "seulement" par kilo - donc moins de 20%. "On a augmenté légèrement, calcule Catherine Blanchard, parce qu'il faut que les gens puissent acheter, il faut penser à la clientèle, qu'ils aient toujours le plaisir d'acheter". Il faut dire qu'ils jouent gros, parce que la période de la galette est importante pour les boulangers pâtissiers. Pour Laurent Blanchard, "les deux grands évènements, c'est Noël et les galettes". Vous avez jusqu'au 31 janvier pour en profiter.