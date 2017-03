A la gare de Brest, un petit robot-poubelle vient chercher les déchets des passagers

C'est une manière originale d'inciter les voyageurs des gares à jeter leurs déchets dans une poubelle ! Un petit robot se déplace dans la gare de Brest, pour aller à la rencontre des usagers. Avec ses faux-airs d'R2D2 dans Star Wars, il a conquis les voyageurs bretons !

Si tu ne vas pas à la poubelle... La poubelle viendra à toi! "Baryl", un petit robot poubelle très ludique a fait une apparition pour 24 heures dans le hall de la gare de Brest. Testé en Bretagne dans deux gares, Brest et Rennes, le petit robot, qui fait de drôles de bruits quand on le nourrit de détritus, pourrait équiper un jour les grandes gares de France.

#insolite à la gare de #brest Baryl le robot poubelle en test remercie les voyageurs propres qui le nourrissent de détritus pic.twitter.com/xF5S6hW9DM — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) March 2, 2017

Il fait du bruit quand on le nourrit de détritus!

Il est possible d'appeler ce robot qui a une autonomie de 4 heures d'un simple geste, quand on a un déchet à jeter! Le but : inciter de façon ludique les voyageurs et les promeneurs à jeter les détritus dans les poubelles. A Brest, où il est testé, Baryl attire la curiosité, les gens le prennent en photo, et le robot rencontre un certain succès.

Une dame s'interroge "Est ce qu'elle va nous faire des réflexions si on jette son papier par terre?"

#insolite A la gare de #brest la SNCF teste Baryl robot poubelle qui se promène à la recherche des voyageurs qui veulent jeter des papiers pic.twitter.com/PD7WQW7sdh — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) March 2, 2017

Le robot poubelle est interactif, Serge Le Roux du service communication de la SNCF explique : "elle va vers les voyageurs qui rentrent dans la gare, grâce à des capteurs, elle a des écrans et des caméras".