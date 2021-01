Metz : Roland, 88 ans, raconte son mariage dans la "plus belle gare de France"

À l'occasion de l'élection de la gare de Metz comme plus belle gare de France, Roland, 88 ans, a confié à France Bleu Lorraine son plus beau souvenir dans l'édifice : son mariage. Son beau-papa y possédait un logement de fonction dans lequel les jeunes mariés ont célébré leur union.

Roland et Annette se sont dit oui, le 18 juillet 1956, en l'église Saint-Martin de Metz, avant de célébrer l’événement dans la gare de la ville. Plus précisément, dans le logement de fonction qu'occupait son beau-papa, alors sous-chef de gare. Roland lui-même, jeune marié, a passé deux années de sa vie dans ce logement "vaste, haut de plafond", situé au "numéro 2, gare centrale".

Mon fils, qui a 63 ans maintenant, a passé ses six premiers mois dans la gare de Metz

La gare de Metz et Roland, c'est une longue histoire d'amour : " Quand j'étais militaire à Versailles, je prenais le train à la gare de Metz, quand j'allais visiter ma famille à Castres aussi. Je suis un habitué des gares, j'ai d'ailleurs travaillé aux chemins de fer aussi moi-même, j'ai fait mon apprentissage aux ateliers de Montigny, en 1947. "

Pour moi c'est une gare colossale comme on dit, elle a son charme - Roland, 88 ans

Le titre de plus belle gare de France décerné à Metz pour la 3ème fois a donc ravi l’octogénaire, le rappelant aussi avec émotion à ses plus belles années : "Je suis un peu chauvin, puisque je me suis marié à la gare de Metz ! C'était un honneur pour moi, et pour ma pauvre épouse, qui a disparu il y a un an et demi "

Preuve que ce patrimoine ferroviaire n'est pas seulement ancré dans les territoires, mais aussi dans les cœurs et les mémoires de celles et ceux qui en arpentent les couloirs.