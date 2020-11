La gare de Metz élue plus belle gare de la région Grand Est par les internautes

La gare de Metz remporte une nouvelle fois tous les suffrages. Elle vient d'être élue plus belle gare de la région Grand Est, grâce au concours organisé par Gares et connexions.

C'est une entrée majestueuse dans la ville : la gare de Metz fait à nouveau parler d'elle pour son architecture qui lui vaut d'être répertoriée aux Monuments historiques.

Elle vient à nouveau de remporter une élection, celle de la plus belle gare de la région, organisée par la SNCF. La phase régionale de la Battle & Gares a rassemblé plus de 43 000 votes, et à elle seule la gare de Metz en rassemble 6700. Les autres gares de la région ne sont pas mal non plus, puisque le Grand Est est la seule région dont quatre gares sont sélectionnées pour concourir au niveau national.

Le détail des votes

"La gare de Metz arrive en tête avec plus de 6 700 votes. La gare de Reims en second avec plus de 2 700 votes et les gares de Strasbourg et Colmar, par le nombre de vote obtenus des internautes font partie des gares bonus pouvant concourir aussi pour le titre de plus belle gare de France", explique SNCF gares et connexion dans un communiqué.

La prochaine étape se fera sous forme de duels, avec un sélectionné pour le tour suivant et un éliminé. A partir de lundi, la Gare de Metz se retrouvera donc en duo avec une autre gare française, sur la page Facebook Gares et connexions.