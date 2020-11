La gare de Rouen fait partie des quatre retenues pour représenter la Normandie au concours de la plus belle gare de France. C'est la troisième édition de cette compétition, organisée par la filiale Gares & Connexions de la SNCF.

La gare de Rouen en lice pour devenir la plus belle de France

La gare de Rouen Rive Droite a été retenue par la SNCF pour son concours de la plus belle gare de France.

La gare de Rouen Rive Droite sera-t-elle élue plus belle gare de France ? Elle fait en tout cas partie des quatre gares retenues pour représenter la région Normandie dans ce concours organisé chaque année par la SNCF, via sa filiale Gares & Connexions. Face à la gare de Rouen, celle de Deauville-Trouville, celle de Granville et celle de Cherbourg.

Pour voter pour Rouen, il faut cliquer sur le petit coeur en dessous du post Facebook du concours. Lors des deux premières éditions, c'est la gare de Metz, en Moselle, qui avait remporté le concours.