La gare de Tours, élue plus belle gare de France ?

Gares et Connexions, une filiale de la SNCF, organise un concours sur Facebook pour élire la plus belle gare de France. La gare de Tours, réalisée par Victor Laloux, est en compétition et se trouve en demi-finale face à Metz.

C'est l'un des plus beaux monuments de la ville de Tours. La gare SNCF, en face du Vinci, va peut être être élue plus belle gare de France.

En tout cas, elle bien partie dans cette compétition organisée par Gares et Connexions. La filiale de la SNCF lance une sorte de "battle" sur Facebook pour faire gagner votre gare.

Départ d'un TGV à la Gare de Tours © Radio France - Maëva Paillier

Après Orléans et Lille-Flandres, la gare de Tours ira-t-elle en finale face à Metz ?

Au premier tour, le monument réalisé par notre architecte Victor Laloux a battu la gare d'Orléans, puis celle de Lille-Flandres. En demi-finale, elle affronte la gare de Metz.

La gare de Metz © Maxppp - Alexandre Marchi

C'est vrai qu'elle en impose la Gare de Tours avec ses belles façades et ses deux immenses verrières. Encore plus depuis sa mise en valeur en 2013 avec l'arrivée du tram.

Derrière la gare, la Basilique St Martin, l'Hôtel de ville : Victor Laloux

L'héritage de cet architecte de la fin 19ème début 20ème est impressionnant. La gare de Tours donc, mais aussi l'hôtel de ville, ou encore la basilique St Martin. Trois édifices monumentaux qui façonnent l'image de la ville. Mais Victor Laloux n'a pas travaillé qu'à Tours. On lui doit aussi la gare d'Orsay, l'actuel musée du même nom, mais aussi le siège historique du Crédit Lyonnais à Paris ou encore l’hôtel de ville de Roubaix qui sans surprise ressemble énormément à notre mairie Tourangelle. Un ouvrage consacré à Victor Laloux a d'ailleurs été édité tout récemment aux éditions Sutton.