La Gare de Tours en demi-finale du concours de la plus belle gare de France 2018

Tours, France

Et si la gare de Tours, réalisée par Victor Laloux, devenait la plus belle Gare de France ? Dans le cadre du concours lancé sur internet par la SNCF et sa filiale Gares et Connexions, la gare de Tours vient d'atteindre la demi-finale. Elle a battu en quart de finale Paris-Gare de Lyon (4.700 voix contre 560). La gare de Tours, affrontera en demi-finale, la gare de Limoges qui a su mobiliser ses internautes pour se défaire de la gare de Rouen Rive-Droite (5.500 votes contre 3.600). Lors d'un concours régional, la gare de Tours avait été désignée en octobre 2018, plus belle gare du Centre-Val de Loire, lors d'un concours organisé par la SNCF. Elle avait devancé Blois, Chartres et Orléans.

Le concours se déroule sur Facebook - Gares et Connexions

La Gare de Tours avait également atteint les demi-finales en Février 2017 face à Metz. Justement c'est Metz qui est également en demi-finale faceà La Rochelle cette année.