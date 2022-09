La SNCF lance sa quatrième édition de "la plus belle gare de France". Les internautes sont invités à voter ce jeudi 8 septembre sur les réseaux sociaux "Gares et Connexions" de la SNCF. Parmi les candidats en lice, on retrouve la gare Saint-Roch de Montpellier.

La gare Saint-Roch de Montpellier en lice pour devenir la plus belle de France

La gare de Montpellier Saint-Roch est en lice pour devenir l'une des plus belles de France.

Montpellier peut-elle devenir la plus belle gare de France ? La SNCF lance sa quatrième édition de "la plus belle gare de France". Le "premier tour" se fait par région. La gare Saint-Rochest opposée à celles de Nîmes Pont du Gard et de Perpignan. Le vote se déroule de 8h ce jeudi 8 septembre jusqu'au vendredi 9 à 8h.

Pour voter, il faut se rendre sur les comptes Instagram et Facebook "Gares et Connexions" de la SNCF. Le vainqueur de cette lutte régionale représentera la région Occitanie au niveau national face aux 11 autres gagnants régionaux.

"Saint-Roch, elle est très belle car elle est restée dans son jus"

La gare montpelliéraine a été rénovée, remise au goût du jour entre 2011 et 2014. Depuis, de nombreux habitants sont fiers de traverser cet édifice. "J'apprécie sa note classique, sourit Sandra. On est sur du moderne avec la nef vitrée et sur de l'ancien avec la façade, elle est restée dans son jus. J'aime beaucoup cette gare, je la trouve très belle."

Pour autant, tout le monde n'est pas de cet avis. Jean-Christophe "ne parie pas une pièce sur une victoire de Montpellier", il juge l'infrastructure plutôt "laide". Pour se hisser en finale, Saint-Roch aura deux concurrentes de renom face à elle. "Perpignan, c'est Dali, sourit Gisèle. J'aime beaucoup comment la gare au fil des années s'est inspirée de cet artiste." Pour Manon, son choix sera sur celle de Nîmes avec "ses grandes arcades". Mais beaucoup de Montpelliérains, comme Arthur, vont voter pour la gare Saint-Roch. "On n'y est pas oppressé. Il y a de l'espace, de nombreuses aérations. On respire dans cette gare."

Si la gare de Montpellier atteint les phases finales, un des favoris n'est plus de la partie : la gare de Metz. La triple tenante du titre est hors course cette année. Elle a été nommée marraine de cette quatrième édition.