La Gendarmerie de Moselle se moque (gentiment) de la Gendarmerie des Vosges

Les gendarmes lorrains ne manquent pas d'humour ! Alors que le responsable des réseaux sociaux de la gendarmerie des Vosges, célèbre pour ses tweets plein d'humour, est parti vers de nouveaux horizons, ses homologues mosellans taquinent les Vosgiens !

Dans un post partagé sur Facebook, ils reprennent le visuel des alertes enlèvements, à la recherche du community manager de la Gendarmerie des Vosges : "Le community manager de la Gendarmerie des Vosges s'est-il enfui avec le soleil ? Thomas Pesquet, vous qui êtes son contact privilégié, vous ne l'auriez pas vu passer La Gendarmerie de la Moselle s'inquiète ! ", peut-on lire sur la page Facebook des gendarmes mosellans.

à lire aussi Thomas Pesquet taquine la gendarmerie des Vosges depuis la Station spatiale internationale

L'équipe qui tient de compte Twitter de la Gendarmerie des Vosges, jusqu'alors animée par Brice Mangou dénotait par son humour, et avait en effet été repéré jusque dans l'espace par Thomas Pesquet et salué au plus haut sommet de l'Etat. Mais au mois de juin, à la faveur d'une mutation, le responsable des réseaux sociaux des militaires a quitté ses fonctions vosgiennes. Il est parti comme chargé de mission à la direction nationale de la gendarmerie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Peut-être qu'ils ne captent plus internet entre les sapins ?

Depuis, le compte twitter au 82 000 followers n'est plus alimenté et il manque visiblement aux Mosellans, qui cherchent une explication rationnelle : "Peut-être qu'ils ne captent plus internet entre les sapins... ou bien ils sont aux brimbelles (nom de la myrtille sauvage vosgienne) "

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix