La gendarmerie fête ses 300 ans à Montélimar

Avec un peu de retard pour cause de crise Covid, la gendarmerie fête ses 300 ans de présence à Montélimar. Suite à l'édit de 1720 qui impose la création d'un maillage territorial, ce qui était alors la Maréchaussée royale ouvre 423 brigades sur l'ensemble du territoire dont quatre dans la Drôme : à Montélimar, Saint-Vallier, Die et Nyons. A l'époque, ce sont des brigades à cheval. Aujourd'hui, les chevaux ont disparu mais les gendarmes sont toujours là et il y a plus de 3.000 brigades en France.

La plaque évoque l'histoire, de la Maréchaussée royale à la Gendarmerie nationale - Fred Gennarino