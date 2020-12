La Glacerie : une maison entièrement décorée pour faire vivre la magie de Noël

Si vous passez par la rue des écoles à La Glacerie, vous ne pourrez pas manquer la maison de Michel et Denise. Depuis 11 ans, à l'approche de Noël, ils parsèment leur jardin de tas de décorations : crèche, sapins, ours polaire, licornes (la nouveauté de cette année !), il y en a pour tous les goûts ! Mais l'objectif des deux retraités est aussi de faire profiter tout leur quartier à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le portail est ouvert

C'est d'ailleurs porte ouverte, chaque soir, une fois les illuminations lancées. "Les gens peuvent entrer pour admirer les décorations. Si on les voit, on leur offre même du chocolat", sourit Michel. Ce dernier est celui qui s'investit le plus dans ce dur labeur : un mois de travail pour tout mettre en place. "C'est un gamin", rigole Denise. "S'il n'y avait que moi, il y en aurait moins !", poursuit-elle, expliquant qu'elle ne décore que les fenêtres.

La maison de Michel et Denise. © Radio France - Arthur Blanc

Outre l'impression visuelle qui saute aux yeux, la musique est également de la partie. Dans le garage se niche une table de mixage avec une pile d'une dizaine de disques. "Il y a des chants et des histoires de Noël", décrit Michel. Toute la rue se berce donc au son de "Petit Papa Noël" ou aux exploits du "Divin enfant".

On ne veut pas arrêter

Du haut de leurs 75 et 77 ans, Michel et Denise comptent bien continuer encore longtemps. Même si au fil des années, les enfants puis les petits-enfants viennent prêter main forte, à l'image de Bastien, 19 ans, qui aujourd'hui gère tous les pépins techniques. "On ne veut pas arrêter. C'est un hobby, quand on voit les gens s'arrêter et prendre des photos, c'est un véritable plaisir", concluent les amoureux de Noël.