La goélette Magie Noire se refait une beauté au port de La Rochelle

Un voilier bien rouillé au nom mystérieux est en travaux sur le port de La Rochelle. Derrière les apparences de ruines se cache une histoire d'amour avec l'océan, qui devrait pouvoir renaître grâce au travail de la société Grassi Bateau. Quand on le voit, Magie Noire n'en a plus vraiment l'air, mais il a traversé l'Atlantique des dizaines de fois. Et il a bien failli disparaître, si ce n'était sans le combat de son ex-propriétaire, le skipper Christian Quoniam.

Un géant des mers sur le point de renaître

Dans un coin du plateau nautique, un géant des mers est sur le point de renaître. Sur sa coque de plus de 20 mètres, la rouille a presque effacé toute la peinture bleue. Mais on distingue encore son nom sur la proue : Magie Noire. Aux commandes du chantier, Romain Charissou, de la société Grassi Bateau :

« Ça serait un peu péjoratif de dire "presque épave", mais il était vraiment dans son jus »

Le projet : refaire intégralement le bateau. Première étape : la destruction totale avant travaux. Le voilier va être complètement vidé, jusqu'à ce qu'il ne reste que la coque. Ensuite, viendra le sablage. Matthias s'occupe des travaux préparatoires :

« Là, ça fait 10 jours que je suis dessus tous les jours, pour que le bateau soit prêt pour la fin de semaine »

Matthias travaille pour la société Grassi Bateau. Depuis 10 jours, il vide complètement le voilier pour le préparer avant le sablage. © Radio France - Héloïse Décarre

Effectivement, il y a du travail. Le chantier, financé par la fondation ICAP, propriétaire de Magie Noire, est estimé entre 600 000 et un million d'euros. Des travaux toujours sous l’œil attentif de celui qui a fait construire le bateau, Christian Quoniam :

Je suis sur un nuage, j'ai rajeuni de 35 ans ! J'ai commis l'erreur de louer le bateau à une association de La Rochelle : il y a eu un manque d'entretien flagrant, et le bateau a été abandonné au bout de six mois en Martinique. Je me suis endetté pour le faire revenir. Pendant 20 ans, j'ai essayé de trouver une solution. Il était dans un champs dans les Deux-Sèvres, à côté de chez moi. L'agriculteur ne voulait plus en entendre parler et j'avais commencé à remplir un dossier auprès de l'organisme qui gérait la destruction des bateaux. Je ne dormais plus, j'avais les tripes nouées...

De Magie Noire à Magie Bleue, pour la protection de l'environnement

Par désespoir, Christian Quoniam envoie une dernière bouteille à la mer. Il lance une opération de communication pour faire connaître l'histoire de Magie Noire. Tout bascule quand le skipper Michel Desjoyaux relaie son cri de détresse sur les réseaux sociaux. Les offres d'achats affluent. Parmi elles, celle du président du groupe ICAP :

« Ils m'ont proposé de racheter Magie Noire, de le remettre en état, et d’emmener à son bord des scientifiques, des jeunes en difficultés, de faire du fret à la voile, d'organiser des expositions artistiques itinérantes... Tout ce qu'on peut faire avec un bateau pour la protection de environnement : c'est le but principal de l'association »

Une renaissance miraculeuse, après une histoire semée d’embûches. Le chantier devrait prendre au moins deux ans, pour une mise à l'eau espérée au printemps 2023. Magie Noire devrait alors devenir Magie Bleue.