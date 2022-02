Le chantier de la grotte Cosquer à Marseille, merveille de l'humanité

Découverte par Henri Cosquer à 37 mètres sous l'eau, au cap Morgiou, dans le 9e arrondissement de Marseille, en 1985, la grotte Cosquer renferme des trésors d'un autre âge, des peintures rupestres et gravures du paléolithique. Elle est menacée par les eaux de la Méditerranée qui montent chaque année. "On est autant dans le sauvetage que dans la réplique" dit avec émotion Gilles Tosello qui a réalisé en atelier la moitié des panneaux ornés. Pas de temps à perdre. L'ouverture est prévue en juin.

Un gigantesque puzzle

Rendez-vous Villa Méditerranée, juste à côté du Mucem. Ici naît la réplique. Gilles rend visite à ce chantier où les pièces s'assemblent comme un gigantesque puzzle. Nous suivons notre guide dans ce dédale, la galerie de 150 mètres de long.

Pour sauver ce témoignage des origines de l'humanité, une réplique est en cours d'élaboration, conçue par ceux qui ont reproduit Lascaux et Chauvet, les meilleurs spécialistes du monde.

Attention chantier ! © Radio France - Christophe Van Veen

Nos racines

Pinceau en main, telle Michel-Ange peignant la Chapelle Sixtine, Julie de la société Arc&Os, à Montignac, la patrie des grotte de Lascaux. Julie peint chaque joint pour les faire disparaître et donner l'illusion d'une seule roche. "C'est très sensible parce qu'il s'agit parfois de séparations qui se trouvent sur des figures. Très complexe !" Travail minutieux et très émouvant. Julie a travaillé sur la réplique de Chauvet. Cosquer, c'est encore autre chose, un autre voyage. "Une grotte sous l'eau, c'est déjà exceptionnel. Et les gravures sont réalisées sur des croûtes de calcite. On ne voit pas ça dans toutes les grottes".

Levez la tête ! © Radio France - Christophe Van Veen

La jeune femme reste concentrée malgré le vacarme ambiant des soudeurs, des perceuses et coups de marteau.

"Quand on a plongé dans Cosquer, on n'en sort pas indemne" - Julie petite main du chantier

Malgré le barouf du chantier, nous sommes, comme elle, émus. Un sentiment inexplicable, profond, que seules les grottes préhistoriques procurent et Julie en parle très bien."Quand on a plongé dans Cosquer, on n'en sort pas indemne. Je n'ai pas plongé dedans, mais c'est tout comme. On fait appel à nos racines. On ne sait plus ce que ça veut dire, on n'a plus que ça. Et c'est nous ! C'est pour cela que c'est si émouvant".

Quand Julie plonge dans la grotte Cosquer Copier

Le meilleur de l'Humanité

Gilles Tosello se régale. "De voir tout se mettre en place, se déplacer dans la grotte telle qu'on l'avait imaginer, ça n'a pas de prix". Placticien et chercheur, il en a bavé pour recréer en atelier l'aspect luisant d'une grotte sous-marine. "On travaille sur des résines acryliques, une sorte de plâtre de synthèse. Pour le côté luisant, on a besoin d'une résine qui n'a pas encore pris. Il faut faire très vitre et c'est stressant".

Un phoque gravé © Radio France - Christophe Van Veen

Le résultat, Gilles ne s'en lasse pas. Il aime les gravures schématiques, le côté croquis très dynamique, qui va à l'essentiel. "Pour moi, c'est le meilleur de l'humanité. Ils ont des techniques artistiques. Ils ont pris le loisir d'y penser. C'est cette partie de lumière qui nous est transmise à travers les millénaires". Grâce à lui, à son regard précis, à sa passion, nous découvrons un phoque gravé et quelques-unes des empreintes de mains que les artistes d'un autre temps aimaient apposer pour en quelque sorte marquer de leur empreinte l'histoire de l'art.

Gilles Tosello et le meilleur de l'humanité Copier

Ouverture en juin 2022 © Radio France - Christophe Van Veen

Le Hall d'entrée en chantier © Radio France - Christophe Van Veen