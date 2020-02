La guerre des cassoulets débute jeudi à New York

View this post on Instagram

Shout out to Chef JP and @barbouchee Chef @christophe_santos at the @dartagnanfoods Cassoulet War 2019 today! We hope you have fun cooking a classic with other chefs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . #cassouletwar #ctshoreline #madison #frenchfood #bistro #dartagnanfoods #dartagnan #sausage #pork #veal #beef #eeeeeats #ctvisit #cteatsout #ctrestaurantweek #eatinct #newhaven #nhv #connecticut #Yale #spoonuniversity #bougiefoodie #frenchfood #datenight #competition #dartagnan #ctbites