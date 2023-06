La joyeuse épicerie-café d'Onans réjouit tout le village. Exemple à suivre

L’épicerie associative (ou participative) est-elle le moyen idéal pour dynamiser un village. ? "Oui !!!" répondent en chœur les habitants d'Onans, village de 360 habitants dans le Doubs central, près de l'Isle sur le Doubs, où la "Re-création" du nom de leur épicerie-café fait le plein de client****s, 6 jours par semaine.

L’idée a germé pendant le confinement. Le village a été durement touché par le Covid, avec deux décès et une trentaine de malade****s. Le maire, Claude Hueber, a donc décidé d'installer une épicerie dans son garage. "Je sentais ce besoin de rendre service à la population. J'ai donc installé ce semblant d'épicerie dans mon garage. Les gens se servaient et mettaient l'argent dans une boite, en total libre service. Ca a tellement bien marché qu'on a voulu pérenniser le commerce".

L'épicerie a migré ensuite dans un local proche du terrain de foot, pour s'installer plus confortablement sur les 100 m2 du rez-de-chaussée de l'ancienne école du village. Les habitants d'Onans lui ont donné un nom "Re-création".

L'épicerie est installée dans l'ancienne école du village. © Radio France - Christophe Beck

Aujourd'hui, le commerce s'est imposé comme cœur battant du village, avec une joyeuse affluence 6 jours sur 7, pour des emplettes ou un verre au bar ou à table. "Il y a toujours une bonne ambiance autour de bonnes gens", dit Josette qui vient faire quelques courses cet après-midi. "Moi, il y a 29 ans que j'étais établie à Onans. Et je ne connaissais pas les trois quart des villageois. Aujourd'hui, grâce à l'épicerie, j'en connais une grande partie", ajoute cette autre cliente attablée avec ses amies.

L'épicerie participative fait la part belle aux producteurs locaux : fromages, produits laitiers, bières artisanales, vins de producteurs, charcuterie, glaces, légumes et quelques produits d'épicerie. "Il y a tout ce qu'il faut pour vivre tranquille au village", ajoute Josette.

Le modèle économique est des plus simples. "On vend les articles au prix du fournisseur qui nous accorde une petite marge qui nous permet de payer les charges et poursuivre l'équipement de l'épicerie. Tout le monde est gagnant", ajoute le maire Claude Hueber.

Bouge ton CoQ! - opération épiceries

L’association « Bouge ton Coq » qui promeut ces initiatives au niveau national lance en cette fin de semaine (16, 17 et 18 juin), l'opération « bouge ton village » pour encourager les communes à lancer des projets de ce type. Le sujet sera également évoqué lors de l'assemblée générale des maires ruraux de Haute-Saône ce jeudi 15 juin à Port-sur-Saône. Quatre projet d'épiceries participatives sont à l'étude en Haute-Saône, à Trémoins, Chagey, Semmadon et Quincey.