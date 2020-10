La Labyrinthe géant de Guéret fête ses 25 ans !

Patrick Monnier le président et Agnès Renault, Bernard Bertinetti et Americo Ferrera, trois bénévoles qui ont planté les premiers arbustes il y a plus de 20 ans !

Avec ses cinq kilomètres de haies et ses 2,5 hectares de surface, c'est le plus grand labyrinthe d'Europe ! C'est même le deuxième plus grand labyrinthe végétale du monde. Le Labyrinthe géant de Guéret est une véritable attraction touristique en Creuse.

Situé à la sortie de Guéret et au début de la forêt de Chabrières, il attire chaque année entre 20 mille et 25 mille visiteurs. L'association qui l'a créé est née il y a tout juste 25 ans. A cette occasion, les premiers bénévoles et l'un des fondateurs se sont réunis pour fêter cet anniversaire.

Un projet pour créer de l'emploi

L'idée a germé en 1992 lors d'une année du labyrinthe en Grande-Bretagne. Quand des Creusois visitent plusieurs labyrinthes végétaux dans le pays, ils constatent que l'attraction attire de nombreux curieux. "On s'est dit que ça pouvait être un outil économique intéressant pour procurer des emplois" explique Patrick Monnier, président de l'association du Labyrinthe de Guéret. Car l'objectif de l'association était de créer des emplois pour des personnes en difficulté. "On a estimé que la taille des haies, les tontes de gazon, etc, généraient des emplois" poursuit le président. C'est ainsi que naît l'association en 1995.

Trois ans de préparation avant l'ouverture au public

Mais créer le plus grand labyrinthe d'Europe ne se réalise pas du jour au lendemain. Trois années de préparation ont été nécessaires avant de pouvoir ouvrir au public. "Il a fallu trouvé des financements auprès de l'Europe, il a fallu trouver un terrain et planter des arbustes installer du grillage etc" relate Patrick Monnier. Le terrain a été fourni par la ville de Guéret. A l'origine il était destiné à accueillir une usine de méthanisation mais le projet ne s'est jamais réalisé. A part des bouts de ferraille, le site était donc entièrement vide.

Onze mille arbustes plantés par des bénévoles

Au total, 11 000 plants de haie (laurier, troène de Chine et elagnus) ont été plantés pour créer le labyrinthe. De nombreux bénévoles ont participé son élaboration. Agnès Renauld, enseignante à la retraite, se souvient des débuts : "Quand on les a planté, les arbustes ne faisaient pas plus de 20 centimètres !" Aujourd'hui les haies atteignent 1 mètre 80 voire 2 mètres parfois. "La construction a été longue mais on ne s'en rendait pas compte parce que ça nous plaisait" ajoute Bernard Bertinetti, lui aussi là il y a 25 ans et toujours émerveillé par le travail accompli. Americo Ferrera, lui, donne encore des coups mains régulièrement sur le labyrinthe. Récemment, il a reconstruit un point qui permet de passer au-dessus de deux allées.

Le Labyrinthe géant ouvre finalement en 1998. Aujourd'hui, il emploie une gestionnaire, trois jardiniers et des saisonniers pendant l'été.