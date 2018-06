PHOTOS - Les Romains sont de retour et ils sont de passage dans le Doubs ce week-end. Le théâtre antique de Mandeure fait revivre le premier siècle de notre ère, à coups de costumes, d'armes et d'outils d'époque.

Mandeure, France

Le temps d'un week-end, le théâtre antique de Mandeure voyage dans le temps. A l'occasion des journées nationales de l'archéologie, une association bourguignonne propose aux visiteurs de découvrir la vie de légionnaire. Pendant deux jours, les Franc-Comtois peuvent ainsi découvrir la poterie, les armes, les costumes et les manoeuvres des soldats gallo-romains.

Il ne manque plus qu'Astérix et Obélix à Mandeure ce week-end ! Légionnaires, commerçantes et apprentis ont planté les stands et présentent les outils d'époque.

© Radio France - Laurine Benjebria

© Radio France - Laurine Benjebria

Chaque ustensile est expliquée aux curieux visiteurs. Car sous les costumes de Romains se cachent des passionnés d'histoire, des géologues, des historiens ou des archéologues. C'est donc un cours assez original qui se vit au sein du théâtre antique.

Si les adultes peuvent découvrir les objets d'époque qu'ils observent d'habitude dans les musées, les plus petits eux peuvent s'essayer au jeu de rôles. Ils peuvent enfiler des casques et des boucliers et devenir d'apprentis légionnaires. Ils marchent ainsi au pas, en répondant aux commandements lancés en latin : "ad dextram" (à droite), "ad sinistram" (à gauche). De quoi faire sourire les petits qui n'ont pas l'habitude de parler comme dans l'Antiquité.

"C'est drôle de faire les légionnaires en 2018 alors qu'on n'est pas dans l'Antiquité", Maxime, 10 ans

© Radio France - Laurine Benjebria

© Radio France - Laurine Benjebria

A l'origine de cet événement, le Pays de Montbéliard Agglomération et la commune de Mandeure. Ce sont eux qui ont fait appel à la légion bourguigno-romaine. La Légion VIII n'en est pas à sa première sortie. Ses légionnaires sont habitués à cette formule vivante de l'Histoire. "Le défi c'est de faire sortir les gens des livres, les faire toucher l'histoire latine" se félicite René, de son nom latin Marcus, fondateur de la légion.

Ce dimanche, toute la commune de Mandeure vibrera aux temps romains. Dès 13h15 une parade militaire va défiler dans les rues, avec un rendez-vous fixé à la mairie. Les légionnaires et leurs boucliers résonneront ensuite pendant 1km, avant de reprendre leur vie de camp au théâtre antique. Les Franc-Comtois ont jusqu'à 18h ce dimanche pour découvrir la vie quotidienne des légionnaires à travers de vrais-faux soldats.