Marseille, France

A qui appartient cette lettre écrite en 1915 par un soldat français quelques heures avant de partir au combat ? C'est la question que se posent les enquêteurs de la division centre de Marseille.

Lors d'une perquisition dans un appartement du 5e arrondissement de Marseille, fin janvier, ils mettent la main sur des dizaines de bijoux volés ainsi que sur la lettre écrite par un certain Jean Soulagnes et adressée à son ami Jean Audiffren.

En diffusant la lettre, les enquêteurs espèrent retrouver son propriétaire cambriolé. «Il y a surtout une utilité pour l'enquête mais c'est aussi un petit clin d’œil, un hommage à ces gens qui se sont battu pour la France», précise le commissaire David Brugere, chef de la division centre de Marseille. Si vous pensez être le propriétaire de la lettre, vous pouvez joindre les enquêteurs au 04 91 39 84 03.

Une lettre bouleversante

Voici le contenu de la lettre en son intégralité : «Ce 27 mai 1915. Mon cher Jean, je m'adresse à vous comme au meilleur, au seul de mes amis. Je pars dans 2 heures pour une destination incertaine où doivent se passer de grandes choses. Et c'est à vous que je m'adresse pour éviter à une famille la douloureuse nouvelle. Je connais votre cœur et je n'hésite pas à lui faire un appel suprême ; vous ne me refuserez pas le pénible service, en cas d'événement grave, d'avertir ma famille et ma fiancée qu'avant de mourir après avoir donné ma vie au pays, mon âme ne fusse qu'à eux et leur envoie un adieu suprême. Je sais ce qu'est la guerre, mais je sais que de nous peut-être dépend la fin. De cette bataille viendra peut-être ma fin, mais aussi la victoire, et l'affreux cauchemar aura vécu. Dites-leur que c'est pour eux que j'ai la force de vaincre et que de tout cœur je les presse sur mon cœur. Adieu mon vieux, bien fraternellement à vous.»