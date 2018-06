Dinard, France

C'est une belle histoire celle de Martine Jehan. Cette responsable de la lingerie du lycée hôtelier Yvon-Bourges de Dinard, en Ille-et-Vilaine, va réaliser un rêve : à 59 ans, elle part toute la semaine prochaine en stage à la lingerie de l'Elysée.

Il s'agit d'un stage d'observation obtenu avec la région Bretagne dans le cadre de la Formation tout au long de la vie. Ses frais d'hébergement et de transport sont pris en charge par la Collectivité. Martine Jehan va découvrir une partie des coulisses de l'Elysée concernant le nappage ou encore le juponnage des linges de réception réputés pour être repassés à même la table.

"Un rêve qui se réalise"

"J'y vais par curiosité, pour me faire plaisir" explique Martine Jehan"mais aussi pour comparer les techniques de travail, de lavage du linge et le matériel avec lequel l'Elysée travaille pour des réceptions au plus haut sommet de l'Etat". On est bien loin de l'activité de la lingerie du lycée de Dinard où tout de même 38 tonnes de linge sont lavés chaque année en lien avec des élèves apprenant les métiers de la restauration du CAP au BTS.

Pour la lingère bretonne, rien n'aurait pu se faire sans le coup de pouce de Fabrice Lebret un professeur de cuisine du lycée de Dinard et membre des cuisiniers de la République. La première demande date d'un an et demi. "Même si je n'avais pas été aidée financièrement par la région, je l'aurais fait quand même car c'est un rêve qui se réalise" affirme cette lingère dynamique et très motivée.

Martine Jehan avec ses collègues de la lingerie du lycée de Dinard © Radio France - Loïck Guellec

Découvrir les coulisses de l'Elysée

Tout le monde lui pose la question : verra-t-elle le président de la République ? Pour Martine Jehan ce n'est pas le plus important. Elle préfère découvrir les coulisses de l'Elysée et une lingerie sans doute impressionnante. "Peut-être que ce sera plus facile de voir Brigitte Macron" .