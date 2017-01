La LPO sauve un bébé phoque sur une plage du Porge

Un phoque en détresse a été pris en charge lundi par la Ligue de Protection des Oiseaux d'Aquitaine et soigné au centre d'Audenge sur le Bassin d'Arcachon avant d'être transféré vers Brest où il va poursuivre sa convalescence.

Dimanche dernier, des promeneurs avaient repéré un phoque blessé sur une plage du Porge. 24 heures plus tard des bénévoles de la LPO ont pu le capturer. L'animal a passé deux nuits au centre de soin d'Audenge. Ce mercredi après-midi il a été transféré par la route vers Brest, direction le centre Océanopolis où il va terminer sa convalescence.

C'est un miraculé ! Ce bébé phoque âgé d'à peine trois semaines a été récupéré dans un état critique. Manon Tissidre, responsable du centre de soin de la LPO à Audenge s'en est occupé non-stop pendant 48 heures.

Il saignait du nez et de différentes plaies sur le corps. Il avait aussi le membre inférieur gauche cassé. Quand on l'a récupéré il était à bout de force

En route pour Brest © Radio France - Stéphane Hiscock

Comme le phoque You, star du littoral girondin l'an passé, ce mammifère venait d'être abandonné par sa mère. Après sa convalescence en Bretagne il rejoindra une colonie de phoques gris en Atlantique nord.

On ne le sait pas forcément, mais la LPO accueille de nombreux mammifères (renard, écureuils et autres chevreuils). Au total les bénévoles du centre d'Audenge soignent 2.500 animaux par an. Ils pourraient en sauver plus mais ils ont besoin d'argent. La LPO vient donc de lancer une campagne de financement participatif sur internet pour récolter 25.000 euros.