La luge, ça se fait aussi en fauteuil roulant à la Planche des Belles filles !

Des skis pour les fauteuils roulants. C'est le concept de Lugicap créé et développé en Haute-Saône. Une plateforme sur deux skis sur laquelle on peut fixer un fauteuil roulant pour partir en balade sur les chemins enneigés - c'est plus pour les randos que pour de la descente pure et dure.

Le Conseil départemental de la Haute-Saône a acheté une de ces luges adaptées et l'a mise à disposition de la Planche des Belles filles. Elle est disponible sur demande. Un nouveau pas vers l'adaptabilité de la station pour les personnes à mobilité réduite.

Une championne de natation sur la neige

Avant de s'élancer sur la neige, il faut s'assurer que le fauteuil est bien fixé sur la luge à skis. "Le fauteuil est sanglé pour un bon maintien", explique Franck Eymeriat de Lugicap en accrochant l'inventeur de ce dispositif, Frédéric Martin. "L'astuce supplémentaire c'est qu'il faut bien mettre les freins du fauteuil roulant pour pas basculer." Les deux collaborateurs sont réunis en bas de pistes de la Planche des Belles filles pour présenter Lugicap Snow et le faire tester.

La championne haut-saônoise de natation handisport, Katia Pouret teste la Lugicap, mardi 14 février, à la Planche des Belles filles. © Radio France - Clémentine Sabrié

La championne haut-saônoise de natation handisport, Katia Pouret, essaye pour la première fois. Elle est encadrée par deux accompagnateurs. Devant elle, l'un est harnaché et tracte la luge. Derrière, l'autre tient les poignées du fauteuil pour le diriger. Après avoir fait un tour, Katia Pouret est enthousiaste : "C'est top !" La nageuse a l'impression de ne plus être en fauteuil. Même si ça va moins vite que le handiski qu'elle a déjà testé, elle aimerait recommencer. "Je vois ça plus avec les balades en raquette avec la famille, chose que je ne fais plus depuis douze ans", souligne-t-elle.

Bientôt une Lugicap pour le ski de fond

C'est pour ça que Frédéric Martin, tétraplégique depuis ses 17 ans, a développé cette luge adaptée : "C'était une problématique que j'ai eu en allant aux sports d'hiver puisqu'il y avait une centaine de mètres à faire d'un chalet jusqu'à ma voiture. C'est de là qu'est partie cette idée." Il a pu travailler dessus au sein de l'entreprise Plimetal, à Chaux-la-Lotière, dont il est salarié, avant de monter sa propre société.

Franck Eymeriat de Lugicap s'assure que le fauteuil roulant est bien fixé sur les skis. © Radio France - Clémentine Sabrié

La Lugicap a remporté le premier prix du concours Lépine en 2006. Il existe aussi une Lugicap Ice pour glisser sur une patinoire. La prochaine invention, qui sera officiellement présentée dans les prochaines semaines, sera adaptée au ski de fond. Les accompagnateurs, devant et derrière, pourront être en skis.