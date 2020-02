La magie d'Harry Potter transforme une librairie en Poudlard à Reims

Reims, France

Wingardium Leviosa ! Bienvenue dans à Poudlard...ou plutôt dans la librairie Guerlin Rougier & Plé à Reims (Marne). Faux lustres au plafond, petits sorciers qui courent partout, cette boutique du centre-ville s'est transformée le temps d'une après-midi comme de nombreuses autres librairies du pays à l'occasion de la "Nuit des livres" initiée par Gallimard, éditeur Français de la saga Harry Potter.

Passion intergénérationnelle

Pour l'occasion, la librairie a mis en place quelques stands où la cinquantaine de participants a pu tourner. Des jeux d'adresse, de mémoire, des quiz : tout orienté autour de l'histoire du jeune sorcier à lunettes. "On a notre baguette magique et notre cape d'invisibilité ! On voulait à tout prix venir pour partager notre passion avec tout le monde, on a demandé à ma maman de nous déposer ici cet après-midi et là on s'amuse", témoignent Louis, 12 ans et Serdaigle et Gaspard, 11 ans et Gryffondor. "Moi aussi je suis là, j'ai mon costume de sorcière ! J'adore Harry Potter, son univers fantastique et magique me fait rêver depuis toute petite", s'exclame Caroline, 29 ans, venue avec son fils entrain de jeter un sort au journaliste de France Bleu qui questionne sa maman.

Une saga qui fait rêver aussi les libraires

"On ne va pas se mentir, cette saga et les dérivés Harry Potter se vendent toujours aussi bien. C'est l'une des ventes les plus importantes du rayon jeunesse. Pourquoi ça dure ? Simplement car les parents transmettent leur passion à leurs enfants et donc c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Ce qui plaît c'est le côté magique d'Harry Potter, surtout dans les livres où il y a plus de place à l'imagination que dans les films", analyse Amandine, responsable du rayon jeunesse et organisatrice du tournoi des trois sorciers, pour la librairie Guerlin à Reims. Celle-ci a accueilli une cinquantaine d'apprentis sorciers en quatre heures.