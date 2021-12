La magie de Noël au milieu des animaux à Pairi Daiza

Dans le dôme qui projette des aurores boréales à 360°, des animaux vous accueillent en noeud pap, le chef panda fait jouer son orchestre d'automates avec le rhino au violon et la girafe à la flûte traversière, de quoi faire rêver Pierre et Monique des retraités qui replongent en enfance.

D'autres orchestres animaliers sont dispersés aux 4 coins du parc dans des boules de Noel géantes, pas loin des animaux lumineux qui peuvent faire jusqu'à 8 mètres de haut comme la girafe installée devant l'enclos des vraies dames à long cou.

Des animaux lumineux se sont installés dans tout le parc de Pairi Daiza pour Noel © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des milliers d'ampoules et une patinoire XXL

Et puis forcément qui dit Noel dit loupiotes, et ici elles se comptent en milliers notamment dans le jardin du milieu, où des leds éclairent toutes les allées, les bâtiments "ce qui fait vraiment ressortir l'architecture de la Chine ancienne" explique Claire Gilissen responsable de la communication au parc.

le jardin du milieu en mode Noel à Pairi Daiza © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des leds alimentées par les panneaux photovoltaïques du parking du parc. Toujours dans cet esprit écolo, on trouve la plus grande patinoire flottante d'Europe, mais une patinoire synthétique avec des matériaux recyclables, c'est une autre façon de patiner mais pas de quoi gâcher le plaisir de Florence venu avec ses fistons. La maman apprécie le "super panorama à la tombée de la nuit".

Les animaux ont aussi droit à leurs cadeaux de Noel

Dans la terre du froid, celle des manchots et des ours on plonge vraiment dans l'ambiance de Noel celle des "contes et légendes" assure Claire Gilissen. Une ambiance qu'on retrouve jusque dans les boutiques du parc où on découvre par exemple un père Noel géant, où encore dans les restaurants avec des paresseux en habit de fête, Fanny est sous le charme

C'est magique, féerique, c'est dépaysant !

Et si les visiteurs sont comblés par ce décor, pas question d'oublier les locataires du jardin des mondes, les animaux ont aussi droit à leur paquet de Noel. Le vieux barbu a déjà fait sa distribution chez les gorilles, les girafes ou les ratons laveurs s'amuse Claire Gilissen

On leur donne des cadeaux dans lesquels il y a la nourriture qu'ils mangent habituellement mais c'est une forme de jeu pour développer leur motricité fine, les faire réfléchir, c'est important d'occuper les animaux qui vivent parmi les hommes

Et vous pourrez aussi croiser le père Noel qui se promène dans le parc en voiturette avec un de ses lutins