La magnifique photo de Nice prise de l'espace

L'astronaute français Thomas Pesquet a publié ce vendredi soir un magnifique cliché de Nice et de la Côte d'Azur, depuis l'espace.

Thomas Pesquet séjourne dans la Station Spatiale Internationale depuis le 20 novembre dernier. Pendant six mois, il réalise avec d'autres astronautes des dizaines d'expériences pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA) et du Centre national d'études spatiales (Cnes, France).

Nice est blottie entre la Méditerranée et les contreforts des Alpes maritimes: même de nuit on devine sa géographie! #Nissalabella pic.twitter.com/TNaFMovOuR — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 3, 2017

L'astronaute français est très actif sur les réseaux sociaux, communique beaucoup avec le public. L'une de ses spécialités ? Prendre et poster des photos de villes et régions françaises... Au tour donc de la capitale de la Côte d'Azur ! On y voit très précisément le contour de la côte et les différentes villes, dont Nice, avec la Promenade des Anglais mais aussi Monaco, le cap d'Antibes et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà ce qu'il a écrit en légende de sa magnifique photo : "Nice est blottie entre la Méditerranée et les contreforts des Alpes maritimes : même de nuit on devine sa géographie! #Nissalabella".

Merci à lui !