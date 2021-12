La mairie d'Andrézieux-Bouthéon apprend à cohabiter avec les castors

Des arbres sont rongés par les castors depuis 2018 autour des étangs à Andrézieux-Bouthéon. La mairie de la commune signe une convention sur trois ans avec France Nature Environnement Loire. Le but est d'apprendre à faire cohabiter les pêcheurs, familles et castors tout en préservant les arbres.

Des castors se sont installés depuis trois ans à l'étang du parc des bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon, au nord-ouest de Saint-Etienne. "Un matin les techniciens qui travaillent sur le parc ont découvert un arbre au sol, coupé par un castor" explique Cédric Devigne, responsable de l'espace public à la mairie d'Andrézieux-Bouthéon. Puis il les a vu tomber un à un, "on s'est dit qu'au bout de quelques temps, on aurait plus d'arbre autour des berges des étangs." Personne ne sait s'il s'agit d'un castor seul ou d'une famille mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres car une famille de castor marque son territoire et d'autres ne peuvent pas venir au même endroit.

Cohabiter avec les castors

Pour protéger et garder les arbres autour des plans d'eau tout en favorisant la biodiversité, la commune est la première du département de la Loire à signer une convention avec France Nature Environnement (FNE). Pendant trois ans, des analyses et des solutions vont être mises en place pour favoriser la cohabitation entre les pêcheurs, les familles, les sportifs et les castors. "Les castors privilégient les arbres au bois tendre qui sont au bord des étangs" explique Kévin Marie-Louise-Henriette, chargé de mission biodiversité à France Nature Environnement Loire (FNE). Une campagne de sensibilisation auprès des publics qui côtoient les étangs où vivent les rongeurs sera aussi mise en place.

Des grillages qui protègent les arbres

Premier conseil de la FNE : "installer des grillages constitués de ferraille avec des mailles serrées mais pas trop pour laisser l'arbre respirer" autour du tronc. Pour que le castor ne puisse ni ronger au dessus, ni en dessous, il faut que le grillage soit "près du sol à hauteur d'au moins un mètre." Cette solution permet de "trouver un compromis pour le castor. Ne pas lui supprimer entièrement l'accès à la ressource alimentaire." Et les arbres qui sont rongés sont remplacés par d'autres qui sont plantés de sorte à "compenser et avoir une sorte de roulement continu entre les arbres à disposition pour le castor et ceux qui se regénèrent" explique Kévin Marie-Louise-Henriette, du FNE.