La mairie d'Angoulême veut aider le Père Noël à retrouver Romane

C'est une belle histoire de Noël. La mairie d'Angoulême essaie de retrouver une jeune fille de 16 ans. Romane a écrit une lettre au Père Noël, mais elle n'a pas laissé son nom de famille ni ses coordonnées. Le Père Noël ne peut donc pas lui répondre. Elle lui a pourtant écrit une belle lettre. Elle y évoque son désir de faire de la musique, ou que tout le monde aille mieux dans la situation actuelle.

Cette lettre d'une jeune fille de 16 ans a ému Gérard Lefèvre l'adjoint au maire à la culture. "Eu égard à l'âge celle qui a écrit, d'avoir envoyé cette bouteille à la mer, _on a trouvé ça sympathique_", explique-t-il. "Elle lui dit qu'elle devrait peut-être se consacrer à son histoire-géo, mais qu'elle préfère écrire au Père Noël", révèle l'élu. Dans sa lettre, Romane évoque son souhait de voir guérir une connaissance, qu'elle aimerait jouer d'un instrument de musique. "Elle souhaite que de bonnes choses se déroulent dans notre humanité en souffrance", raconte Gérard Lefèvre.

L'élu veut aller au bout de la démarche et que le Père Noël lui réponde. La mairie voudrais aussi retrouver Romane pour savoir qui elle est, la rencontrer et discuter. Et pourquoi pas, si c'est possible, l'aider.