La mairie dans la tourmente : "c'est Dallas à Saint-André-des-Eaux"

Une majorité municipale façon puzzle. Quant la désormais ex-première adjointe, Sylvie Goslin, également élue conseillère départementale LR, pose sa démission après le premier conseil de rentrée, 16 autres vont suivre.

Sylie Goslin, ex-1ère adjointe, première démissionnaire et peut-être la prochaine maire de Saint-André-des-Eaux © Radio France - Hélène Roussel

La maire m'humiliait en public et impossible de la contredire, c'était un climat toxique" - ex première adjointe

"C'était un climat anxiogène et toxique pour moi. La maire me faisait des reproches et m'humiliait régulièrement en public, devant les élus et les services. J'ai dit stop sans penser que ça allait ouvrir une crise municipale" assure-t-elle. Une maire trop autoritaire, qui refuse la contradiction et la concertation, c'est ainsi que les élus démissionnaires décrivent celle qu'ils sont pourtant allés chercher en 2020, quand il a fallu prendre la mairie.

Je me suis vite sentie seule, aujourd'hui avec un sentiment de trahison" - la maire de Saint-André-des-Eaux

Catherine Lungart est de loin la plus capée de l'équipe avec 3 mandats d'adjointe au compteur. "C'est vrai que je parle cash, parce qu'un mandat de 6 ans, c'est court. Il faut vite faire avancer les dossiers, être responsable. Une équipe municipale, ce n'est pas une bande de copains. Mais très vite, je me suis retrouvée seule sous pression, abandonnée", explique de son côté l'édile qui fait part de son "incompréhension, d'un sentiment aussi de trahison".

Catherine Lungart, maire de Saint-André-des-Eaux : pas certaine de se représenter © Radio France - Hélène Roussel

Des égos et des ambitions personnelles" - un élu de l'opposition

L'opposition municipale quant à elle, assiste au spectacle, navrée. "C'est Dallas ici" ironise Matthieu Coënt. Plus sérieusement, il assure que le caractère de Madame le Maire était bien connu de certains adjoints et qu'il y a derrière tout cela une manipulation politique, "des égos, des ambitions personnelles". "Les élus démissionnaires vont proposer une liste à la prochaine élection, ce sera une liste unique car pour nous, le temps est trop court. C'est un déni de démocratie et cela nous interroge sur la qualité de la future équipe municipale qui n'est pas capable visiblement de régler ses problèmes en interne".

Sylvie Goslin s'insurge. Rien n'était calculé, si les autres élus l'ont suivis dit-elle, c'est "parce que je n'était pas la seule à subir les foudres de Catherine Lungart et que j'ai été comme un déclencheur". Avant de confesser avoir déjà été nommée par ces élus, tête de liste pour les prochaines élections. "Mais on restera sans étiquette", assure-t-elle.

Une élection municipale d'ici 2 ou 3 mois, Sylvie Goslin tête de liste

A Saint-André-des-Eaux, les habitants restent perplexes. Leur maire est-elle autocratique ou bien les élus de la majorité sont-ils des ambitieux ? Ce sera à eux de trancher, le scrutin devrait avoir lieu dans les deux ou trois mois, le temps pour la préfecture d'enregistrer les démissions. Quant à Catherine Lungart, est-elle prête à se représenter ? "Rien de certain, j'y réfléchirais en temps et en heure".

