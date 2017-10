La mairie de Châteaulin se débarrasse de son matériel inutile aux enchères

Des meubles, de la vaisselle, ou encore de l'électroménager... La ville de Châteaulin, dans le Finistère, a décidé de mettre aux enchères le matériel devenu inutile. L'idée c'est de recycler le matériel encore utilisable tout en faisant de la place dans les locaux municipaux !

La ville de Châteaulin fait du tri ! Pour éviter de jeter les équipements qui ne sont plus utilisés, elle propose 166 lots aux enchères. Des objets très variés (meubles, vaisselle, électroménagers...). L'idée c'est de limiter les déchets de la ville tout en offrant une seconde vie à ces objets, la mairie détaille : "Plutôt que de mettre dans un coin le matériel dont elle n'a plus l'utilité, la Ville de Châteaulin, a décidé de le vendre sur un site spécialisé pour en faire profiter le plus grand nombre à moindre coût."

De 1€ pour un rouleau de laine de verre à 400€ pour un piano de cuisine

Comptez 20 € pour un frigo, 100 € pour un portail pivotant. Il y a aussi des lots plus insolites, comme un ponton flottant ou des fauteuils roulants. Des panneaux de signalisations sont également proposés à la vente.

Il y en a pour tous les budgets! - Capture d'écran

En mai dernier, une première vente aux enchères avait permis de récolter 5889 euros. L'objet qui avait alors eu le plus de succès était un batteur-mélangeur, utilisé pour la cuisine. Ce lot avait totalisé 67 enchères. Sa mise à prix initiale était de 50 euros. Il s'est finalement vendu à 907 euros. La ville de Châteaulin espère bien obtenir au moins 5000 euros, à l'issue de cette seconde vente aux enchères.

La recette des enchères sera répartie entre le budget de la ville et celui du CCAS (pour l'Ehpad). Au-delà des profits de la vente, la municipalité explique que "l'intérêt financier est là : économies de frais de stockage, dépollution, gains réalisés sur les ventes". Les prix de départ des articles sont fixés par la Ville et dépendent principalement du prix d’achat de l’époque, de la décote et surtout de l’état des articles.