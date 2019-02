La mairie de La Roche-sur-Yon diffuse vos mots d'amour place Napoléon pour la Saint-Valentin

La Roche-sur-Yon, France

"Ce sont surtout des femmes qui se prononcent vis-à-vis de leur conjoint", remarque Gilles Guérin, responsable multimédia à la mairie de La Roche-sur-Yon. Depuis l'ouverture des inscriptions sur le site de la ville, le samedi 2 février, une bonne trentaine de personnes se sont manifestées pour inscrire leurs mots d'amour à la vue du monde. Ou plutôt des Yonnais, mais c'est déjà ça.

On a par exemple une dame mariée depuis 49 ans, une autre qui a une différence d'âge importante avec son conjoint, son message y fait référence et c'est assez touchant, vous verrez !

À l'occasion de la #SaintValentin, faites comme David, Marie, Vincent ou Anne : lancez-vous dans une déclaration d'amour sur https://t.co/dUgxkGI7kG et peut-être aurez-vous la chance de voir votre message diffusé place Napoléon le 14 février ! Vous avez jusqu’à dimanche minuit. pic.twitter.com/XNAlaLuqs9 — La Roche-sur-Yon, Ville & Agglomération (@larochesuryonfr) February 5, 2019

Inscription jusqu'à dimanche 10 février au soir

Le message, envoyé via le site internet de la ville, sera diffusé le jour de la Saint-Valentin sur les comptes Twitter et Facebook de la mairie, et surtout, sur la colonne numérique de la place Napoléon : "La diffusion se fera à raison de 10 secondes par message, le jeudi 14 février, de 6 heures du matin à minuit".

Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas à rester 18 heures devant la borne pour voir passer le votre... les messages seront régulièrement rediffusés au cours de la journée. Mais pour l'écrire sur le site de la mairie, il faut faire vite : la clôture des inscriptions est le dimanche 10 février à minuit.