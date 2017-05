La mairie de Quimper autorise les parents du petit Fañch à utiliser le tildé sur le prénom de leur enfant

Au lendemain de la naissance de leur fils, Jean-Christophe et Lydia Bernard se voient refuser le prénom de leur fils au motif que le tildé n'est pas admis par la loi française. La mairie de Quimper décide de faire une exception et s'appuie sur plusieurs textes.

"Il n'y a aucune raison de refuser le ñ sur le prénom de Fañch" , explique la première adjointe au maire de Quimper

" Les services de l'état-civil ont eu raison de refuser le prénom de Fanch avec un " ñ " ", nous assure Isabelle Le Bal, première adjointe au maire de Quimper. " A nos yeux il n'y a aucune raison juridique ou humaine pour que le petit Fañch soit privé du tildé. Ce n'est ni accessoire , ni anodin. Notre décision est politique et nous l'assumons", explique l'élue. " Quimper est la capitale de la culture bretonne et on se devait de répondre à la demande des jeunes parents ", poursuit Isabelle Le Bal.

La mairie de Quimper s'appuie sur plusieurs articles de loi pour valider sa décision

La première adjointe argumente : " d'autres fondements juridiques sont heureusement plus pertinents et solides qu'une simple circulaire. En premier lieu, l'article 75-1 de la constitution de la République française proclame que les langues régionales sont reconnues comme appartenant au patrimoine de la France. L'article 57 du Code civil , issu de la loi du 8 janvier 1993, consacre le principe de libre choix du prénom par les parents. Dans le même esprit, la Cour européenne des Droits de l'Homme affirme que le choix du prénom revêt pour les parents un caractère intime et affectif et par conséquent, cela relève de la sphère privée. Nous assumons notre position et comptons sur la compréhension des autorités administratives." En effet, l'administration a la possibilité de faire un recours, mais les parents du petit Fañch croisent les doigts!

"Quelle histoire et c'est une belle victoire de Fañch !" déclare le papa heureux

Jean-Christophe est heureux et soulagé :" Belle victoire de Fañch et quelle histoire mais cela se termine bien et merci à la mairie de Quimper d'avoir répondu à notre volonté de parents de voir le prénom breton de notre fils accepté."