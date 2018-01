Rosières, France

C'est le trésor caché de Rosières, en Haute-Loire : les Ravins de Corboeuf, 13 hectares de pentes argileuses abruptes, résultats de milliers d'année d'activité géologique. A même pas deux kilomètres du centre du village, on se croirait presque en plein western. Un lieu rare en Europe.

Un lieu exceptionnel, mais très discret

Depuis le chemin, impossible d'imaginer un tel spectacle. On marche au milieu des champs, et d'un coup ou presque, on se retrouve avec les pieds au bord de cinquante mètres de vide. Pour Adrien Gouteyron, maire de Rosières depuis 1989 c'est évident : on pourrait tourner un western ici, et même si ce n'est pas encore fait, ce serait avec plaisir !

Pierre-Yves Thomas se charge de l'administratif à la mairie. Il est arrivé dans la région il y a une quinzaine d'année, et est tombée sous le charme de ce lieu magique : "On a l'impression qu'il y a des cavaliers qui pourraient arriver par le bas des ravins ! qu'avec un beau couché de soleil, il peut se passer pleins de choses ici. C'est _un site qui change de seconde en seconde_. Il faut voir ça !"

Sauf que pour l'instant, à part quelques petits panneaux discrets, rien n'indique ce paysage caché par les arbres. Alors la mairie prévoit toute une série d'aménagement : belvédère, sécurisation des bords des ravins, parkings ... il faut faire connaître ce lieu exceptionnel, classé seulement depuis 2013 au Ministère de l'Ecologie.

Quand j'étais gamin, on faisait de la luge sur les ravins, ce qui n'est plus autorisé maintenant. Ça dégraderait le site !" Adrien Gouteyron, maire de Rosières.

Mais comment un site si riche a pu rester aussi discret pendant tant d'années ? Pour Adrien Gouteyron, c'est simple :_"Quand j'étais gamin, on faisait de la luge sur les ravins, ce qui n'est plus autorisé maintenant. Ça dégraderait le site ! Il y a eu une prise de conscience au fil du temps._ Il était tellement naturel pour les gens de Rosières, qu'ils ne le voyaient plus en quelque sorte. Il faut qu'ils réalisent la beauté extraordinaire de ce paysage !"

La mairie est propriétaire de cinq des treize hectares des ravins, afin de maîtriser l'aménagement et la protection, en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, qui mène des études pour que les travaux se fassent dans le respect de la faune et la flore des lieux. Rosières compte sur l'aide du département et de la région pour que d'ici 2020, les Ravins de Corboeuf rayonnent en France.