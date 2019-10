La maison du ch'ti père Noel est déjà en préparation à Vieux Condé

Pour la 4° année, la famille Willeman prépare la maison du ch'ti père Noel, et pour que la magie de Noel opère, les parents et leurs 3 enfants s'y mettent très tôt.

Vieux-Condé, France

Dans le chalet bleu au fond du jardin où la famille stocke les décos de l'année dernière et les dons de visiteurs, "il ne reste de la place que pour un orteil", s'amuse Emilie la maman. Il faudra une journée pour tout vider et trier.

En attendant, 2 mois et demi avant Noel, Frédéric le papa confectionne en bois, les pièces qu'Emilie a imaginé dans sa tête et qu'elle va ensuite peindre. Et cette année, elle veut innover avec notamment un monde de princesse, et un monde tout rose pour étonner les spectateurs.

Elle lance d'ailleurs un appel aux dons pour récupérer des robes barbie de princesse, et toute sorte d'articles roses.

1 mois d'installation

Le couple va peaufiner son décor pendant encore un mois, avant de passer à l'installation début novembre pour que tout soit prêt début décembre.

Ils passent des heures et des heures sur leur projet, mais ça vaut le coup assure Emilie

Voir la gaieté des gens, le sourire sur la tête des enfants, leur émerveillement

Les 3 enfants eux rentreront dans le jeu en décembre où ils joueront aux lutins pour accueillir les visiteurs le mercredi et le we. Un bonheur pour Chenoa, même si la jeune fille est maintenant une ado

Je suis toujours une grande gamine, et c'est toujours marrant de voir les enfants et les parents avec des paillettes dans les yeux

