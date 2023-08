La manifestation des cyclistes naturistes interdite à Metz

Le tour de France nudiste à vélo ne passera pas par Metz. La Préfecture de la Moselle a décidé d'interdire la World Naked Bike Ride, qui devait faire étape à Metz ce mardi. Ce tour de France qui propose aux cyclistes de rouler nus a commencé à Nantes , début août.

C'est le "mouvement naturiste" qui a déposé la déclaration de manifestation. Dans un communiqué, la Préfecture détaille : "Les cyclistes participant à cette course ont été invités par les organisateurs à s'y rendre entièrement dévêtus et à suivre un parcours passant par le centre-ville de Metz, à proximité de lieux très fréquentés et en pleine période estivale, sur une plage horaire qui favorise une exposition au plus grand nombre".

Délit d'exhibition sexuelle

L'autorité préfectorale ajoute : "Le fait de défiler totalement dévêtu dans les rues et espaces publics étant de nature à caractériser le délit d'exhibition sexuelle, et devant le refus de l'association de revoir les modalités de cette manifestation susceptibles de créer des troubles à l'ordre public, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a décidé d'interdire cette manifestation".