La Marne photographiée depuis l'espace par Thomas Pesquet

L'astronaute français Thomas Pesquet a immortalisé l'aéroport de Vatry et ses alentours depuis l'espace

La Marne comme vous ne l'avez jamais vue. L'astronaute français Thomas Pesquet a de nouveau dégainé son appareil photo et a publié ce samedi une photo prise depuis un hublot de la station spatiale internationale. Au centre du cliché, on peut reconnaître l'aéroport de Paris-Vatry, au beau milieu de la campagne marnaise, près de Châlons-en-Champagne et Vitry.

La photo de l'aéroport de Vatry prise par l'astronaute - Thomas Pesquet

Le lien vers le post facebook

Le commandant de la station spatiale a accompagné sa photo d'un commentaire, vantant la beauté des champs alentours. "Paris Vatry rassemble mes deux vues préférées depuis l'espace : aéroport et ArtGriculture", a écrit le pilote de formation.