La nouvelle éco : Visionnaire, la marque de Bigflo et Oli sur le maillot des footballeurs du TFC

La marque Visionnaire créée par les rappeurs toulousains Bigflo et Oli devient sponsor des équipes du Centre de Formation, de l'Académie et de la Pré Formation des Féminines du TFC.

Visionnaire est la marque lancée par le duo toulousain Big Flo et Oli (TFC).

Le Toulouse Football Club annonce avoir signé un partenariat évolutif de trois ans avec la marque de vêtements Visionnaire, créée en 2017 par le duo de rappeurs toulousains Bigflo & Oli et Malick Seck. Le logo et la marque apparaîtront sur la face avant des maillots de toutes les équipes de formation masculine et de l'équipe de pré formation féminine du TFC.

L'attachement de Bigflo et Oli au club de foot de Toulouse

Les chanteurs toulousains absents des médias pendant de longs mois font connaître leur attachement au TFC via un communiqué de presse : « Le TéFéCé est notre club de cœur ! Quand nous étions petits, nous sommes allés voir notre premier match de foot au Stadium avec notre père, c’était contre Châteauroux, nous étions alors en Ligue 2. Aujourd'hui, nous sommes fiers d’accompagner le Club dans son ambition de remonter en Ligue 1". Et d'ajouter : "C’est aussi l’occasion de participer au développement des jeunes du club et au rayonnement notre ville. Allez Toulouse ! FORZA VIOLA! »