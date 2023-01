La marque nordiste Blancheporte cherche des femmes de 45 ans et plus pour son catalogue en ligne

Un casting pour jouer les mannequins le temps d'une journée. Comme chaque année depuis 2013, l'enseigne nordiste Blancheporte propose aux femmes de 45 ans et plus de se porter candidate pour participer à une journée shooting et figurer sur le site en ligne de sa collection mai-juin 2023.

Pour participer, il faut écrire quelques lignes décrivant sa personnalité et sa motivation à concourir, et joindre deux photos (un portrait et une silhouette). Le dossier est à déposer entre le 22 décembre 2022 et le 6 février 2023 sur le site de l'enseigne nordiste.

Un jury Blancheporte étudiera ensuite les candidatures pour sélectionner les 10 lauréates. Elles se retrouveront le 7 avril, à Tourcoing, dans le studio photo de la marque, et leurs photos seront affichées sur le site internet du 31 mai au 20 juin 2023.