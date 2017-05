La Marseillaise Camille Payan, meilleure pâtissière professionnelle de France ?

Camille Payan, la chef pâtissière du Palais de la Major, en face du Mucem à Marseille, participait ce mardi soir, à la finale de l'émission "Le Meilleur pâtissier, les professionnels", sur M6. A-t-elle remporté le prix ?

A seulement 21 ans, Camille Payan est la chef pâtissière très appréciée du Palais de la Major, le restaurant installé en face du Mucem à Marseille. Passionnée de pâtisserie depuis toute petite, elle s'est inscrite au concours "Le Meilleur pâtissier, les professionnels", sur M6, dont la finale avait lieu, ce mardi soir. Qualifiée haut la main la semaine dernière, Camille Payan et ses deux coéquipières représentaient les femmes face à deux équipes masculines. Mais leur délicatesse, malheureusement, n'a pas suffit. Le trio a terminé 3e de la finale.

"La relève est assurée, je suis fier de vous" - Cyril Lignac

Cela dit, Camille Payan, chef de brigade pendant ce concours télé, n'a pas à rougir. En tête après la première épreuve (faire six entre-mets sous forme de couronnes), la pâtissière marseillaise a reçu de très nombreux compliments de la part d'un jury très exigeant puisque composé des meilleurs pâtissiers du monde : Pierre Hermé le roi des macarons, Philippe Conticini, Frédéric Bau, le fondateur de l'école du grand chocolat et le populaire Cyril Lignac. "Bravo, des jeunes pâtissières comme vous, à moins de 30 ans et qui démarrent à peine, avoir le courage de venir et réussir une pièce aussi belle et élégante, je me sens tout petit face à vous, leur a même dit le chef star de la télé. La relève est assurée, je suis fier de vous."

