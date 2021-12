Trophée des routiers : la Mayennaise Laura Saillant, seule femme de la compétition, rate le podium

Laura Saillant, qui vit à La Gravelle, voulait devenir ce vendredi le meilleur chauffeur routier de France. La Mayennaise de 28 ans s'était qualifiée en septembre dernier pour représenter la région Pays de la Loire en finale du Trophée des routiers. Épreuve de manœuvre, questionnaire sur les connaissances, conduite écologique, elle a une journée pour faire ses preuves face à 15 concurrents masculins. Hélas, ça n'a pas marché ! Laura Saillant n'a pas réussi mais elle a prouvé avec brio que les femmes aussi tiennent la route.

Des épreuves de manoeuvres et d'écoconduite ont permis de départager les candidats. © Radio France - Dominique Garnier

Laura Saillant est conductrice de poids lourd depuis six ans, elle travaille pour la société de transport Guy Robin à Laval, le transporteur de Lactalis. Son trajet préféré ? Roquefort, où elle va récupérer du fromage pour le leader mondial des produits laitiers. Aujourd'hui seulement 5% de routiers sont des conductrices. "Mais il y en a de plus en plus, assure-t-elle. C'est un milieu de moins en moins macho. La technique a évolué, aujourd'hui c'est plus accessible aux femmes, il y a la conduite assistée, plus besoin de forcer sur le volant pour tourner."