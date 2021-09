La Mayennaise Laura Saillant élue meilleure conductrice de poids lourd de la région Pays de la Loire

La Mayennaise Laura Saillant, conductrice de l’entreprise de transports Guy Robin à Changé, a été élue meilleure routière des Pays de la Loire mercredi 22 septembre, à l'issue d'une journée d’épreuves pratiques et théoriques dans un centre de formation en transport logistique.

La Mayennaise Laura Saillant, conductrice de l’entreprise de transports Guy Robin à Changé, élue meilleure routière des Pays de la Loire. Elle représentera notre région lors de la finale nationale du Trophée des Routiers en novembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Laura Saillant pourra ainsi prétendre au titre de meilleur conducteur routier de France : "je me suis présentée à ce concours car j’aime la compétition et je voulais représenter les femmes de la profession. Organiser ce type d’événement permet en effet de mettre en valeur notre profession et qu’on enlève donc cette image du routier d’il y a 30 ans !" explique avec fierté la conductrice mayennaise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Trophée des Routiers a été créé en 2014 pour valoriser les femmes et les hommes qui font ce métier.