La Mayennaise Léa Grison prend la 5e place des championnats du monde de kayak extrême en Autriche

C'est une discipline spectaculaire. Les championnats du monde de kayak extrême se sont déroulés du 8 au 10 octobre à Oetz dans le Tyrol autrichien. Un torrent de montagne, des rochers, une pente très raide et une eau à 6 degrés !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La Mayennaise Léa Grison y participait pour la première fois. Et c'est une réussite. Après avoir passé avec brio les épreuves qualificatives, elle a atteint le plus haut niveau de la compétition. En finale, elle a terminé à la cinquième place : "je me lance et je loupe ma dépose de la rampe de départ. Ce qui me fait faire un soleil avant et un joli tour dans le contre avant de repartir et de m’engager sur le parcours. Je termine donc à la 5ème place en 1’19, malgré un parcours presque parfait : l’erreur de départ ne me permet pas de monter sur le podium. Je suis quand même ultra-contente d’avoir été jusqu’en finale. C’était mon objectif, maintenant repos et l’année prochaine j’irai chercher une médaille” raconte-t-elle sur le site du club JSPA Mayenne.