La Mayenne s'invite dans les départements voisins pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, le Département déclare son amour de la Mayenne dans les départements limitrophes. À Rennes, Angers et Vitré, la Mayenne s'affiche dans les centres-villes du 9 au 15 février avec un concours photo et une chance de remporter un week-end en amoureux dans notre beau département.

Du 9 au 15 février, la Mayenne prend place sur les panneaux publicitaires des départements proches de chez nous. À l'occasion de la Saint-Valentin, le conseil départemental déclare sa flamme pour le territoire et invite nos voisins à découvrir la Mayenne et son slogan : « Chez nous on dit aime comme Mayenne ! ».

Remportez un week-end en amoureux dans notre magnifique territoire. - Conseil départemental de la Mayenne

Remportez un week-end en amoureux en Mayenne !

De Rennes à Angers, en passant par Vitré, la Mayenne s'affiche en grand et en cœur sur les panneaux publicitaires des centres-villes du 9 au 15 février prochain. Les Bretilliens et les Angevins sont invités à faire leur déclaration d'amour à leur Valentin ou leur Valentine et au territoire en jouant à un concours de photographies sur les réseaux sociaux.

La campagne publicitaire du Département vise à faire découvrir la Mayenne à nos voisins. - Conseil départemental de la Mayenne

Pour participer, rien de plus simple : s’embrasser et se photographier devant l’un des panneaux et publier son selfie le 14 ou le 15 février en identifiant le compte Instagram de la marque Mayenne. Les Mayennais peuvent eux aussi déclarer leur flamme et participer au concours, la campagne étant également déployée dans l’agglomération lavalloise.

Les Mayennais aussi peuvent participer au concours, en arpentant le centre-ville de Laval. - Conseil départemental de la Mayenne

À gagner : un week-end en amoureux en Mayenne avec hébergement, petit-déjeuner et dîner d’une valeur de 250 €.

Informations et règlement : www.m-mayenne.com