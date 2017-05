La Mayenne à Table revient tous les 14 juillet !

Souvenez-vous, l'an dernier, vous étiez plus de 20.000 réunis sur le halage à pique-niquer sur la plus longue nappe du monde. Une nappe longue de plus de 20 kilomètres. Et bien on remet ça cette année!

France Bleu Mayenne et les Tables de la Mayenne avaient eu cette idée folle d'un record du monde mayennais. Une nappe géante déroulée le long de la Mayenne, sur le halage, et dessus, des Mayennais qui pique-niquent. Un an de travail, des centaines de bénévoles, d'entreprises, de commerçants, d'associations, de communes, d'élus, de forces de l'ordre, de secours mobilisés. Des reportages et des articles dans toute la presse nationale. Cette initiative avait fait le buzz! Le 14 juillet 2016, plus de 20 mille personnes ont fait la fête ensemble sur le halage. L'aventure a été si belle que le Conseil Départemental a décidé de pérenniser cet événement. Pas de record du monde, mais chaque 14 juillet, un pique-nique de la fraternité le long de la rivière avec des animations. Première édition de cette Mayenne à Table nouvelle génération ce 14 juillet 2017. Tous les renseignements auprès de Mayenne Tourisme.