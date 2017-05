La médaille d'or du concours Lépine pour deux habitants de Drée en Côte-d'Or!

Un jeune couple de côtes d'oriens lauréat du fameux Concours Lépine à la foire de Paris! Concours qui récompense chaque année les meilleures inventions. En fin de semaine dernière, Paul-André Demurger et Kessor Seang ont reçus le prix Léonard de Vinci.

Paul-André Demurger et Kessor Seang, 20 et 19 ans, qui ont reçus le prix Léonard de Vinci et la somme de 2 000 euros sont également repartis de Paris avec la médaille d'or du concours Lépine. Installés à Drée près de Sombernon dans l'Auxois ils ont mis au point la "Tablabielle". Une table en bois, très pratique à ranger, puisqu'elle a la particularité de pouvoir passer en quelques secondes de la position haute à la position basse grâce à un ingénieux système de petites bielles. En position haute cette table mesure 2 mètres 20 de long et peut accueillir 8 à 10 couverts, en position basse elle fait moins d'un mètre de long!

Paul-André et Kessor évoquent leur invention Copier

La Tablabielle en position "basse" © Radio France - Thomas Nougaillon

Derrière ce joli succès se cache l'un des plus grands inventeurs Français

Les deux jeunes inventeurs possèdent un CAP d'ébenisterie et surtout un atout maître dans leur manche... Claude Dumas, 77 ans, le père de Kessor... Bien connu à Drée et dans toute la France cet ébéniste d'art a lui même 216 inventions au compteur. Souvent présenté comme "le plus célèbre inventeur Français", il a gagné plus d'une centaine de médailles au concours Lépine. Dont le prix le plus prestigieux, le "prix du président de la République" qu'il a remporté à deux reprises!

Claude Dumas a créé une invention copiée dans le monde entier

On lui doit notamment ces panneaux publicitaires constitués de barres verticales triangulaires qui tournent toutes sur elles mêmes et qui permettent ainsi d'afficher trois publicités distinctes! Une invention qui a fait florès dans le monde entier et qui malheureusement n'a jamais été breveté. C'est dans son atelier de Drée que Paul-André et Kessor ont -avec ses précieux conseils- mis au point leur invention.

Claude Dumas, le plus célèbre inventeur Français est le mentor du jeune couple © Radio France - Thomas Nougaillon

8 tabourets et 8 tables empilés dans un mètre cube!

Au concours Lépine, Paul-André et Kessor -qui n'en sont pas à leur coup d'essai malgré leur jeunesse- présentaient deux autres inventions: des tabourets et des tables empilables. Du mobilier qui se range par lots de 8, toujours dans un soucis de gagner de la place à la maison. Le tout tiens dans moins d'un mètre cube promet Paul-André! Claude Dumas, 77 ans, prépare sa succession, il a prévu de céder son activité d'ébéniste d'art et son atelier de Géo Trouvetou à Paul-André et Kessor!

Kessor et Paul-André dans la maison de famille à Drée © Radio France - Thomas Nougaillon

250 inventeurs récompensés cette année à Paris

Si le palmarès du concours Lépine se compose cette année de 15 prix, au total -dont le prix Léonard de Vinci raflé par nos deux côtes d'oriens- ce sont 250 inventeurs au total qui ont été distingués. L'Association des Inventeurs et Fabricants Français qui organise le concours Lépine a été créée le 8 décembre 1901 elle est reconnue d'utilité publique. Ce concours est ouvert à tous les inventeurs qu'ils soient lycéens, étudiants, salariés d’entreprise ou industriels. Il est organisé tous les ans au printemps dans le cadre de la Foire de Paris.

La relève est peut-être là! © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour la petite histoire ce très prestigieux concours a été fondé au début du vingtième siècle par Louis Lépine, ancien préfet de police de Paris. En 1901, pour lutter contre la crise qui touchait les petits fabricants parisiens de jouets et de quincaillerie, il créait un concours-exposition qui aller devenir le fameux concours Lépine.