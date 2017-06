La médiathèque de Roubaix a acheté le seul exemplaire connu du premier catalogue de La Redoute

Le seul exemplaire connu du premier catalogue de l'entreprise La Redoute vient d'être acquis par la médiathèque de Roubaix. Un libraire lillois a déniché cet exemplaire, paru en 1928, alors qu'on les pensait tous détruits.

La médiathèque de Roubaix vient d’acquérir un document exceptionnel. Il s'agit du tout premier catalogue La Redoute ! Le document date de 1928, et c'est le seul exemplaire connu. Même l'enseigne roubaisienne n'en avait pas trace dans ses archives. C'est un libraire lillois, Jérôme Godon spécialisé dans les anciens documents qui a mis la main dessus. Il n'a pas souhaité révéler comment ce fascicule lui est parvenu, mais il a contacté plusieurs acheteurs potentiels. Parmi eux, la médiathèque, "La grand plage", de Roubaix, dont l'une des missions est de réunir les documents qui constituent la mémoire de la ville. Elle n'a pas hésité longtemps avant de faire l'acquisition de ce catalogue unique.

Le catalogue de 1928, accompagné du Bulletin de commande d'époque, ainsi que de la demande de mandat, utilisé à l'époque pour payer. © Radio France - Camille André

Un produit marketing très élaboré

Bien loin des gros pavés que La Redoute édite de nos jours, ce petit fascicule ne comprend qu'une vingtaine de pages. Il mesure environ 20 centimètres sur 10 centimètres. A l'intérieur, il est possible d'acheter de nombreux types de laine, des chaussettes, des bas, des couvertures, mais aussi des produits dérivés, comme le savon utilisé spécialement pour "laver les tricots", ou encore les petits fascicules dédiés à l'apprentissage de la couture pour les enfants. "Les descriptions des produits et les noms qui leurs sont attribués prouvent qu'on a déjà dans les mains un outil marketing très élaboré", indique Elise Laviéville, qui dirige le pôle patrimoine de la médiathèque de Roubaix.

A l'époque @LaRedouteFr livre "tous les bas et chaussettes avec cartes de fils de même nuance et qualité pour le reprisage" @roubaix 2/2 pic.twitter.com/lIER36di2h — Camille André (@camilleandre1) June 29, 2017

Ce document n'est pas seulement rare et insolite, il apporte aussi des informations sur la mode des années 1920, et sur l'histoire de l'entreprise roubaisienne La Redoute. C'est principalement pour cette raison que la médiathèque de Roubaix a fait cet achat, d'une valeur de 1000 euros. Pour ce prix, elle a aussi acquis les deux catalogues suivants, l'édition "printemps-été 1929" et "automne-hiver 1929". Esther de Climmer, la directrice de la médiathèque, réagit: " C'est cher évidemment, mais en même temps, pour une publication unique, c'est très peu".

La médiathèque souhaiterait numériser ce catalogue pour le mettre en libre accès sur internet

Les trois premiers catalogues de La Redoute peuvent être consultés dans la médiathèque de Roubaix. © Radio France - Camille André

Afin de protéger ces catalogues, tout en favorisant leur diffusion, l'équipe de la médiathèque espère bientôt numériser ces documents. Elle doit encore contacter l'entreprise La Redoute pour évoquer la question des droits, mais à terme, elle souhaiterait les proposer en accès libre sur internet. En attendant, sur la bibliothèque numérique de Roubaix, vous pouvez néanmoins consulter certaines archives relatives à l'entreprise La Redoute, et tous les autres trésors de la médiathèque.