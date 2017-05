La meilleure baguette de Paris est dans le 13e arrondissement !

141 baguettes sont passées entre les mains et les bouches des experts et de six parisiens tirés au sort ce jeudi. Ils ont livré leur verdict : la meilleure baguette de Paris 2017 est celle de Sami Bouattour, dans le 13e arrondissement, rue de Tolbiac.

Si vous avez vos habitudes à la boulangerie Brun de Sami Bouattour, rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement, sachez que vous dégustez la meilleure baguette de Paris ! Et même mieux : la future baguette du président de la République car la baguette va garnir les tables de l'Elysée à partir de maintenant, et pour toute l'année.

5 critères notés sur 4 chacun

A la base, 187 baguettes ont été proposées par les boulangers parisiens. Il y a trois critères de base :

- mesurer entre 55 et 65 cm

- peser entre 250 et 300 grammes

- avoir une teneur en sel de 18 grammes par kilo de farine.

46 baguettes sont éliminées à ce jeu-là. Il en reste 141 qui passent autour de trois tables. On y retrouve des boulangers, des passionnés du pain, mais aussi six parisiens tirés au sort parmi 400 volontaires. Ils doivent observer et goûter chaque baguette puis les noter en fonction de cinq critères : l'aspect, la cuisson, l'odeur, la mie et le goût. Chaque critère est noté sur 4. La note finale est donc sur 20.

Le chef cuisinier de l'Elysée, Guillaume Gomez (de dos), goûte et note chaque baguette © Radio France - Maxime Fayolle

Comment reconnaître une bonne baguette ?

Tous les goûts sont dans la nature, et noter une baguette est donc très subjectif. Cependant, il existe des principes à respecter explique Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Elysée : "L'aspect c'est important. Moi j'aime le pain bien cuit. Le pain pas cuit ... autant manger de la farine et de l'eau ! La cuisson doit donner une belle couleur noisette. Le coup de lame est très important, c'est la signature du boulanger. Et ce n'est pas que du style, ça donne une identité au pain. On regarde ensuite l'alvéolage de la mie. Et pour finir : le goût. Tout ça est au service du goût. On ne cherche pas une baguette pour accrocher ou pour faire joli pour prendre des photos. Il faut que ça soit avant tout très bon !"

"Moi j'aime le pain cuit ... Le pain pas cuit, autant manger de la farine et de l'eau !" Guillaume Gomez, chef cuisinier à l'Elysée

Un concours qui apporte notoriété

Vu que la meilleure baguette de Paris se retrouve sur la table du président de la République, le concours est très prisé et le vainqueur très convoité. Pascal Barillon a remporté le concours en 2011, il se souvient : "On a eu plein de reportages, de pleins de TV du monde entier. On présente le pain, c'est notre patrimoine." Et la clientèle aussi se presse dans son établissement : "Forcément, le chiffre d'affaires augmente. Les clients sont curieux, ils viennent pour demander la baguette du président. Ils l'appellent comme ça, c'était plus notre baguette, c'était la baguette du président." Et le cru de cette année devra plaire à François Hollande pour ses quelques derniers jours de mandat, mais aussi au futur locataire de l'Elysée.