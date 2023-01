La meilleure friterie de France est dans le Pas-de-Calais

Quand il s'agit de frites, le Nord et le Pas-de-Calais sont évidemment les meilleurs ! Le classement 2022 des meilleures friteries a été dévoilé sur Les-Friteries.com et dans le haut du classement on retrouve presque exclusivement des friteries du Nord et du Pas-de-Calais. Sur les dix premières friteries du classement de Les-Friteries.com, on compte 9 friteries dans le Nord et le Pas-de-Calais

La friterie hersinoise à Hersin-Coupigny décroche la palme d'or

Cette année, c'est la friterie hersinoise située à Hersin-Coupigny qui remporte la première place du classement. Sur leur page Facebook, les gérants Nelly & Peggy se réjouissent de décrocher la palme d'or : "Un travail de longue haleine qui nous a permis d’en arriver là mais pas seulement ! Grâce à vous chers clients, votre fidélité mais pas que.. Merci à tous nos clients fidèles depuis ses nombreuses années et tous les nouveaux clients, merci à nos familles qui nous encouragent, merci à tous ! !"

Friterie hersinoise, à Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais) Chic Frite, à Dunjerque (Nord) La Friterie du Parc, à Grenay (Pas-de-Calais) La frite à dorer, à Wambrechies (Nord) Burger Magic, à Aniche (Nord) Chez Delphine, à Cambrai (Nord) Friterie chez Mel, à Langres (Haute-Marne) La Cht'tite Frite, à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) Chez Karine, à Aix-Noulette (Pas-de-Calais) Kat'frites, à Beuvry (Pas-de-Calais)

Ce classement a été obtenu selon l’indice de popularité des établissements obtenu en 2022. Il compare les 1428 friteries en France en 2022.