Voici la meilleure photo animalière de l'année

Le prix du "Wildlife photographer of the year 2019", récompensant la meilleure photo de nature à travers le monde, a été attribué ce mercredi au photographe chinois Youngqing Bao pour son cliché d'une marmotte terrifiée par un renard dans l’Himalaya.

© Yongqing Bao / Wildlife Photographer of the Year

Parmi 48.000 photos, celle de Youngqing Bao a reçu le prix du "Wildlife photographer of the year 2019", récompensant son travail près d’une colonie de marmottes de l’Himalaya.

Le photographe chinois a immortalisé la frayeur d'une marmotte surprise par un renard. Cette image remporte donc le plus prestigieux concours de photographie de nature au monde, organisé par le Museum d'histoire naturelle de Londres depuis plus de cinquante ans.

- Yongqing Bao / Wildlife Photographer of the Year

D'autres clichés ont également été primés dans différentes catégories. C'est le cas de cette image de ce puma qui attaque un lama ou encore cette scène d'accouplement chez des manchots empereurs sur la banquise antarctique.

- Ingo Arndt / Wildlife Photographer of the Year

Un Français récompensé

Le prix de "l'étoile montante" a été attribué au photographe français Jérémie Villet, âgé de 26 ans. Il a photographié deux mouflons nord-américains dans le Yukon qui semblent entrelacés par les cornes.

- Jérémie Villet / Wildlife Photographer of the Year

Jeune talent

Un prix est également décerné aux jeunes talents. A 14 ans, Cruz Erdmann a été récompensé pour son cliché d'un calmar de récif pris de nuit en Indonésie.

- Cruz Erdmann - Wildlife Photographer of the Year

Les cent plus belles photos sont publiées dans le livre "Wildlife photographer of The year 2019" paru ce mercredi.

- David Doubilet / Wildlife Photographer of the Year