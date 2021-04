La météorite étudiée à Brest entre au Guiness Book des records

On la connaissait à Brest comme une petite bille, comme "une crotte de lapin", on en découvre un plan de coupe pour l'annonce de l'événement. La météorite Erg Chech, découverte dans le désert algérien en mai dernier est la plus ancienne météorite achondrite (terme utilisé en géologie pour désigner un certain type de météorite pierreuse) retrouvée dans le monde. Elle est étudiée par des chercheurs comme Jean-Alix Barrat, rattaché à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. C'est le laboratoire des sciences de l'environnement marin de l'UBO qui l'annonce.

Météorite aussi ancienne que le système solaire

Il s'agit d'une météorite d'origine volcanique, cristallisée il y a plus de quatre milliards d'années, aussi ancienne que le système solaire, et qui a atterri en Algérie il y a "au moins une centaine d'années" selon le géochimiste brestois, qui étudie l'un des 43 fragments, dont les plus gros sont "gros comme le poing."

