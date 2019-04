La minute chocolat : techniques et secrets de fabrication

Amiens, France

Pour les fêtes de Pâques, il est de tradition d'offrir et de se régaler de chocolat. Les vitrines sont alléchantes et vous aimeriez réaliser vos propres gourmandises ?

Toute la semaine précédant Pâques, France Bleu Picardie vous propose "la minute chocolat". Au micro d'Annick Bonhomme, Jean-Baptiste Trogneux vous explique comment sont réalisées les spécialités de la Maison Trogneux d'Amiens. A vos fourneaux !

L’œuf à la coque en chocolat

Pour ces œufs à la coque, présentés dans une véritable boîte à œufs, il faut des véritables coquilles d’œuf, soigneusement vidées et lavées. Ces coquilles sont remplies de gianduja (pas de panique, on vous explique ce que c'est) et décorées de disques en chocolat blanc et jaune.

Les poissons au chocolat panés

Le secret de ces poissons, c'est la panure. Pour bien la faire tenir, il faut confectionner un agent fixateur avec du beurre de cacao et du chocolat à cuire. Les panures sont réalisées avec des spéculoos, des amandes ou des noisettes caramélisées.

Le chocolat ruby

Connaissez-vous ce chocolat de couleur rose ? Il est entièrement naturel : c'est un cacaoyer du Brésil qui produit des cabosses roses. Il possède un goût inimitable.