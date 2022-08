VIDÉO - La montée impossible d'Arette a retrouvé ses habitués

C’est l’épreuve la plus difficile de la compétition. Le Championnat de France de montée impossible a fait étape à Arette dimanche 21 août. Avec une pente à 75 % et 230 mètres à parcourir, 67 motards ont tenté de réussir cette épreuve.

Après deux ans d’interruption à cause de la situation sanitaire, la montée impossible d’Arette a fait son grand retour dimanche 21 août. L’objectif de la journée pour les 67 motards présents : réussir à gravir la colline de La Mouline. Mais avec une pente entre 70 et 82 % et 230 mètres à parcourir, ce n’est pas si évident.

"Cette année l'organisation ne nous a pas rendu la tâche facile, la piste est assez piégeuse", souligne Jonathan Dekerle, membre du motoclub d'Arette qui organise la compétition. La montée impossible existe depuis 1984 et depuis, seule une dizaine de pilotes a réussi à atteindre l'arrivée. Jonathan Dekerle en fait partie.

"Je suis privilégié, j'ai eu de la chance de la franchir une fois, en 2010. C'était la deuxième fois que je participais", explique le pilote. Habitué de l'enduro et du motocross, cette montée impossible, c'est pour lui comme un bonus. "L'ambiance ici n'a rien à voir avec le motocross. C'est _bon enfant_, si un participant a besoin d'aide on peut lui prêter une moto. Dans le motocross, c'est plus chacun pour soi", estime Jonathan Dekerle.

Et après deux ans sans montée à cause du Covid, les organisateurs sont heureux de retrouver leur terrain de jeu. "On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde", s'étonne Jérémy Lapeyrie, président du motoclub d'Arette.

Cette année c'est le retour des spectateurs mais c'est aussi le retour des blessés. "Les motos rebondissent pas mal, ne s'arrêtent pas tout de suite après la chute, il y beaucoup de projections de cailloux", explique Jérémy Lapeyrie. "Mais c'est les aléas de la montée !"